Οπλοστάσιο και πλαστά χαρτονομίσματα σε σπίτι στον Πειραιά

Όπλα, σφαίρες, σουγιάδες, μαχαίρια και πλαστά χαρτονομίσματα εντοπίστηκαν στο σπίτι 53χρονου στον Πειραιά, ο οποίος και συνελήφθη, μετά από αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείων προανακριτικής έρευνας.

Εκεί εντοπίστηκε πλήθος αντικειμένων που συνδέονται τόσο με παράνομη οπλοκατοχή όσο και με πλαστογραφία νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

-187 φυσίγγια αεροβόλου όπλου

-104 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

-6 φυσίγγια κρότου-αερίου

-55 πλαστά χαρτονομίσματα

-όπλο εκτόξευσης φωτοβολίδων

-στυλό που είχε μετατραπεί ώστε να εκτοξεύει φυσίγγια

-4 μαχαίρια

-3 αναδιπλούμενοι σουγιάδες

-ξίφος

-πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος

Προηγούμενη απασχόληση των Αρχών

Ο 53χρονος φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομία, να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, στοιχείο που επίσης λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η επόμενη ημέρα της δικογραφίας

Μετά τη σύλληψή του, ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, όπου θα εξεταστούν τα ευρήματα και οι κατηγορίες που τον βαραίνουν.