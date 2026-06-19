Αντιλήφθηκε την απάτη και “ξεσκέπασε” κύκλωμα εκβιαστών

Η λεία ξεπερνά τις 690.000 ευρώ σε 29 υποθέσεις

Μια υπόθεση απόπειρας εξαπάτησης εξελίχθηκε σε αποκάλυψη ευρύτερου κυκλώματος οργανωμένων τηλεφωνικών απατών, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη σύλληψη 30χρονου αλλοδαπού στον Πειραιά, την ώρα που παραλάμβανε κοσμήματα και χρήματα από υποψήφιο θύμα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, στο πλαίσιο στοχευμένης παρακολούθησης υποθέσεων τηλεφωνικών απατών που το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το σενάριο της «υποτιθέμενης Αρχής»

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματά τους τηλεφωνικά, προσποιούμενοι εκπροσώπους διωκτικών αρχών. Μεθοδικά, δημιουργούσαν συνθήκες φόβου, επικαλούμενοι υποτιθέμενο κίνδυνο για συγγενικά πρόσωπα, με στόχο την άμεση παράδοση χρημάτων ή κοσμημάτων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η γυναίκα που δέχθηκε το τηλεφώνημα ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, γεγονός που επέτρεψε στην αστυνομία να οργανώσει επιχείρηση στο σημείο παράδοσης.

Τη στιγμή που ο 30χρονος εμφανίστηκε για να παραλάβει τη σακούλα με τα κοσμήματα και το χρηματικό ποσό, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη επ’ αυτοφώρω.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο δράστης μετέβη στο σημείο με ταξί και επικοινωνούσε τηλεφωνικά με έτερο συνεργό του.

Δίκτυο με ευρύτερη δράση και διασυνδέσεις

Η προανακριτική έρευνα έδειξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Από τον Απρίλιο του 2025, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν αναπτύξει συστηματική δράση εξαπατώντας πολίτες σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους, ενώ τα χρήματα και τα κοσμήματα μεταφέρονταν σε συνεργούς στο εξωτερικό.

Για να αποφύγουν τον εντοπισμός τους, χρησιμοποιούνταν τηλεφωνικές συνδέσεις με διεθνείς κωδικούς και εναλλασσόμενες γραμμές επικοινωνίας.

29 υποθέσεις και ζημία άνω των 690.000 ευρώ

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 29 περιπτώσεις απάτης και εκβίασης σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Το συνολικό παράνομο όφελος εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 690.000 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 30χρονου εντοπίστηκαν 7.060 ευρώ και πλήθος κοσμημάτων.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα υπόλοιπα μέλη

Η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία αναζητούνται, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της εγκληματικής δραστηριότητας και τον εντοπισμό των συνεργών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή με στόχο την πλήρη εξάρθρωση του κυκλώματος.