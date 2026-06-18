Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής

Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από την κόρη της.

Από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές δεν διαφαίνεται ότι ο θάνατος της 83χρονης οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ιατροδικαστής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της νεκροψίας προσδιορίζει τον θάνατό της πριν από 20 με 30 ημέρες. Η σορός της μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροτομής.PERIPOLIKO