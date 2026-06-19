Δίκη για το θάνατο του Μάριου: Καταπέλτης ο Εισαγγελέας

Ο εισαγγελέας της Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, κατά την πρότασή του, για το θάνατο του 11χρονου τότε Μάριου, που είχε χάσει τη ζωή του, το 2017, κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδι, από αδέσποτη σφαίρα, ανέφερε: «Τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία, που τα παιδιά της, δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης;».

Για το περιστατικό, κατηγορούνται δυο άνδρες, που κάθονται εδώλιο.

Φορτισμένος ο εισαγγελέας, ζήτησε κατά την αγόρευσή του, την ενοχή του ενός κατηγορούμενου, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ, ζήτησε την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Όπως εξήγησε, η πράξη του δεύτερου, εντάσσεται νομικά, στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας, και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021, δε επιτρέπει την καταδίκη του.

Ο μικρός (τότε) Μάριος, βρισκόταν σε σχολική εορτή, και τραυματίστηκε θανάσιμα από αδέσποτη σφαίρα, μπροστά στα μάτια των συμμαθητών και των γονέων του.

Μετά από μεγάλη έρευνα των Αρχών, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δυο Ρομά, οι οποίοι, όπως αναφέρει το κατηγορητήριο, γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα.

Στην αγόρευσή του ο Εισαγγελέας, χαρακτήρισε την υπόθεση, ως «μια ανείπωτη τραγωδία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας».

Ωστόσο, επικαλέστηκε τη φράση του Ηροδότου, ότι «είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του», και ζήτησε να μην αναγνωριστεί, κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο, εκτιμώντας, ότι δεν έχει επιδείξει πραγματική μεταμέλεια.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο, ο Εισαγγελέας ανέφερε, πως ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πυροβόλησε δυο φορές, ενώ στην απολογία του ισχυρίστηκε, ότι οι πυροβολισμοί του, δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο.