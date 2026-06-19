Θεσσαλονίκη: Ζήτησε χρήματα για να επιστρέψει τα…κλεμμένα

Από τη διάρρηξη στον εκβιασμό, η υπόθεση 17χρονου υπηκόου Αιγύπτου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, που ζήτησε χρήματα για να επιστρέψει τα κλεμμένα.

Ο φερόμενος ως δράστης, φέρεται να διέρρηξε το πρωί διαμέρισμα όπου διαμένει συνομήλικός του από τη Συρία, με τον οποίο, κατά πληροφορίες, διατηρούσε προσωπική γνωριμία. Από το σπίτι καταγγέλλεται ότι αφαίρεσε χρηματικό ποσό, κινητό τηλέφωνο και προσωπικά έγγραφα.

Παρόλα αυτά, η υπόθεση έλαβε διαφορετική διάσταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο 17χρονος συναντήθηκε με το θύμα στην ίδια περιοχή και φέρεται να απαίτησε το ποσό των 700 ευρώ για την επιστροφή των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί.

Κατά την ίδια καταγγελία, η απαίτηση συνοδεύτηκε από απειλές με αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να αντιμετωπίσουν την υπόθεση όχι μόνο ως κλοπή αλλά και ως εκβιασμό.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον ανήλικο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια της σύλληψης φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.