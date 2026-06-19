Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα

Διαθέσιμη είναι ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων προμήθειας ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων στα πρόβατα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία, απευθύνεται σε κτηνοτρόφους, καταστήματα λιανικής διάθεσης μέσων σήμανσης αιγοπροβάτων, και εγκεκριμένες εταιρίες διάθεσης ψηφιακών μέσων σήμανσης.

Η πλατφόρμα, αποτελεί τμήμα της πιλοτικής εφαρμογής του νέου πλαισίου ιχνηλασιμότητας, το υλοποιήθηκε με κοινή απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, και του υπουργού Ανάπτυξης και τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Για το τρέχον έτος (2026), το μέτρο εφαρμόζεται πιλοτικά σε κτηνοτροφικές μονάδες που διατηρούν περισσότερα από εννιακόσια αιγοπρόβατα.

Από το 2027, η πρόβλεψη είναι για συνολική εφαρμογή του στην επικράτεια.

Ωστόσο, για τη χορήγηση ενισχύσεων σε αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών, και με βάση το νέο πλαίσιο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, η τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων.

Οι συγκεκριμένοι βώλοι, έχουν μοναδικούς αριθμούς ταυτοποίησης, οι οποίοι συνδέονται με τους κωδικούς των ενωτίων των ζώων, και καταγράφονται στη νέα ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας.

Ωστόσο, η τοποθέτησή τους, θα γίνεται αποκλειστικά από πιστοποιημένους κτηνιάτρους