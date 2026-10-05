Τρεις συλλήψεις για κλοπές στο κέντρο της Αθήνας

Είχαν ειδική σακούλα για να μην χτυπούν τα αντικλεπτικά

Είχαν ειδική σακούλα για να μην χτυπούν τα αντικλεπτικά

Είχαν ειδική σακούλα για να μην χτυπούν τα αντικλεπτικά

Τρεις γυναίκες, ηλικίας 17, 39 και 59 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της 2ας Οκτωβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας για κλοπές προϊόντων από καταστήματα.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών τις εντόπισαν και διαπίστωσαν ότι είχαν αφαιρέσει προϊόντα από τρία καταστήματα.

Προσποιούνταν τις πελάτισσες

Οι τρεις γυναίκες είχαν τεθεί υπό διακριτική επιτήρηση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τις αναζητούσαν για κλοπές σε καταστήματα του ιστορικού κέντρου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενες έμπαιναν στα καταστήματα και προσποιούνταν τις πελάτισσες. Στη συνέχεια, έφευγαν έχοντας αφαιρέσει προϊόντα.

Τα κλεμένα είδη τα τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα. Η συγκεκριμένη σακούλα ήταν φτιαγμένη έτσι ώστε να μην ενεργοποιούνται τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας των καταστημάτων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Βρήκαν τα κλεμμένα προϊόντα στην κατοχή τους

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των τριών γυναικών προϊόντα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από τρία καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Η ειδικά διαμορφωμένη σακούλα κατασχέθηκε, όπως και τα προϊόντα που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Οι τρεις γυναίκες ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.