Συλλήψεις στη Φωκίδα για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Δύο ημεδαποί, μέλη εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν στη Φωκίδα για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης.

Η υπόθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της 3ης Οκτωβρίου 2026, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον «λογιστή».

Με το πρόσχημα ότι δικαιούται επιδότηση, την έπεισε να βάλει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα και να τα παραδώσει σε δήθεν υπάλληλο λογιστικού γραφείου.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο Γαλαξίδι Φωκίδας. Η σύλληψή τους έγινε μετά την άμεση κινητοποίηση και τις συντονισμένες έρευνες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών και του Τμήματος Τροχαίας Άμφισσας – Δελφών.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πώς έστησαν την απάτη

Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέγγισε την οικία της ηλικιωμένης. Ένας από τους δύο άνδρες εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας» και παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα. Ο δεύτερος παρέμεινε στο όχημα ως οδηγός, ώστε να διαφύγουν άμεσα από το σημείο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 250 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση της δράσης τους.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας. Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου Φωκίδας.

Η ΕΛ.ΑΣ. προειδοποιεί για τις τηλεφωνικές απάτες

Η Ελληνική Αστυνομία επαναφέρει τις συστάσεις προς τους πολίτες, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Οι επιτήδειοι μπορεί να εμφανιστούν ως «λογιστές», «εφοριακοί», «αστυνομικοί», «δικηγόροι», υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ακόμη και ως γνωστοί συγγενών.

Οι πολίτες καλούνται να μην παραδίδουν χρήματα ή κοσμήματα σε αγνώστους και να επιβεβαιώνουν οι ίδιοι οποιαδήποτε πληροφορία αφορά υποτιθέμενη έκτακτη ανάγκη συγγενικού ή φιλικού προσώπου. Επίσης, να μην δέχονται να οδηγηθούν από αγνώστους σε τράπεζες ή ΑΤΜ για ανάληψη χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να συγκρατούν τα χαρακτηριστικά των δραστών και τα στοιχεία των οχημάτων τους και να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και όταν πρόκειται μόνο για απόπειρα απάτης.