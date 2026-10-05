Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος μετά από τροχαίο

Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για επικίνδυνη οδήγηση. Πρόκειται για έναν 40χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο με υλικές ζημιές και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και έναν 61χρονο που προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο με τη μοτοσικλέτα του.

Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

Ο 40χρονος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς των αρμόδιων Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.

Ανάποδα σε μονόδρομους

Ο 61χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο έλεγχο. Κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομους και παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα. Κατά τη σύλληψή του, ο 61χρονος αντιστάθηκε σθεναρά.

Μαχαίρι κάτω από τη σέλα – Πρόστιμα έως 5.275 ευρώ

Σε έρευνα στη μοτοσικλέτα εντοπίστηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα.

Σε βάρος του 61χρονου βεβαιώθηκαν συνολικά οκτώ διοικητικά πρόστιμα, ύψους 5.275 ευρώ. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ακόμη ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.