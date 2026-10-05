Βίντεο: Μια απέραντη λίμνη το Οροπέδιο Λασιθίου. Σε απόγνωση οι αγρότες

Οι λέξεις και οι εικόνες δύσκολα μπορούν να περιγράψουν τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Κρήτη απο την θεομηνία των τελευταίων ημερών . Στην χειρότερη θέση βρίσκονται οι αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου που είδαν τις εκτάσεις τους να γίνονται μια απέραντη λίμνη . Οι κάτοικοι της περιοχής για πρώτη φορά έχουν έρεθι αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα και ζητούν την ουσιαστική στήριξη απο την πολιτεία .

Μιλώντας στην Ελένη Στάθογλου περιγράφουν με τα μελανότερα λόγια τον χειμώνα που θα έρθει αφού όπως επισημαίνουν οι καλλιεργειές τους που θα πουλούσαν αυτό το διάστημα έχουν γίνει ένα με τόνους λάσπης και έχουν χαθεί οι κόποι τους χωρίς να εισπράξουν ούτε ένα Ευρώ . Σε αντίθεση τονίζουν τα έξοδα τους έγιναν και τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και τους πιστωτές τους .