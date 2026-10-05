Κατηγορούμενος γιατρός: «Παραμένουμε το ίδιο αγαπημένοι με τη σύζυγό μου»

Τη σχέση του με τη σύζυγό του περιέγραψε στην απολογία του ο 58χρονος γιατρός, ένας από τους δύο γιατρούς που έχουν βρεθεί κατηγορούμενοι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, στον γάμο τους και στη ζωή που έχουν δημιουργήσει μαζί.

Όπως φέρεται να είπε, γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών και παντρεύτηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα.

Για τη σύζυγό του χρησιμοποίησε ιδιαίτερα θερμούς χαρακτηρισμούς. Την περιέγραψε ως «υπέροχη», «ακέραια», «ηθική» και «εργατική».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επαγγελματική της πορεία. Όπως φέρεται να υποστήριξε, παρέμεινε πιστή στις αρχές της, στην ιατρική επιστήμη και στην ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Παρά τα σχεδόν 28 χρόνια από τη γνωριμία τους, ο ίδιος υποστηρίζει πως παραμένουν αγαπημένοι όπως στην αρχή της σχέσης τους.

Στην απολογία του έκανε ακόμη αναφορά σε διαδικασίες που αφορούσαν ιατρικό εξοπλισμό και σχετική επικοινωνία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η συνάντηση στον Κορυδαλλό

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Φρόσως Κυριαζή στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το περασμένο Σάββατο η γιατρός συνάντησε τον σύζυγό της στον Κορυδαλλό.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του επισκεπτηρίου και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα.

Οι δύο γιατροί συζήτησαν, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ο 58χρονος, σε προηγούμενη δήλωσή του, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Βρίσκομαι κατηγορούμενος λόγω της αγάπης».