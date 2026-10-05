Φωτιά στην Μηλίτσα Μεσσηνίας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην Μηλίτσα Μεσσηνίας. Η φωτιά καίει σε δασική έκταση.

Μήνυμα από το 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 39 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.