Δακτύλιος Αθήνας: Πότε επιστρέφει και ποια οχήματα εξαιρούνται

Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναφορά του Δακτυλίου της Αθήνας έχει ξεκινήσει, με την ημερομηνία έναρξης να αναμένεται να ανακοινωθεί.

Μαζί θα ξεκαθαρίσουν και οι εξαιρέσεις, αλλά και η διαδικασία για την έκδοση των ψηφιακών αδειών κυκλοφορίας.

Πέρυσι τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου

Ο Δακτύλιος ενεργοποιήθηκε πέρυσι στις 20 Οκτωβρίου 2025 και ολοκλήρωσε την εφαρμογή του στις 24 Ιουλίου 2026.

Οι ημέρες και οι ώρες εφαρμογής είναι συγκεκριμένες. Από Δευτέρα έως Πέμπτη ισχύει από τις 07:00 έως τις 20:00, ενώ την Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 15:00.

Πώς εκδίδεται το νέο σήμα

Το νέο σήμα μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και στη συνέχεια στην υποενότητα «Μετακινήσεις».

Εναλλακτικά, η έκδοση γίνεται απευθείας μέσω του daktylios.gov.gr. Ο πολίτης χρειάζεται να εισαγάγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη.

Το σήμα φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του gov.gr. Έτσι μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να εκτυπωθεί. Η αυθεντικότητά του μπορεί να ελεγχθεί μέσω της εφαρμογής επαλήθευσης εγγράφων στο docs.gov.gr/validate.

Ποια οχήματα μπορούν να πάρουν το σήμα

Το ειδικό σήμα εκδίδεται για οχήματα που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, οχήματα φυσικού αερίου ή υγραερίου και υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα.

Δικαίωμα έχουν επίσης οχήματα κατηγορίας Euro 6 με εκπομπές CO2 κάτω από 120 γρ./χλμ., εφόσον έχουν ταξινομηθεί πριν από το 2021. Για οχήματα που ταξινομήθηκαν από το 2021 και μετά, το όριο είναι κάτω από 145 γρ./χλμ.