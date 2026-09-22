Τρεις πεζοπόροι χρειάστηκαν βοήθεια στη Θάσο

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρεις αλλοδαποί πεζοπόροι στη Θάσο, αφού αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους στην περιοχή Υψάριον.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου. Λίγο μετά τις 20:15, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε μέσω του 112.

Ο άμεσος γεωεντοπισμός των πεζοπόρων επέτρεψε την ταχεία κινητοποίηση των δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θάσου.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τους τρεις ανθρώπους και τους προσέγγισαν με ασφάλεια. Στη συνέχεια, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, χωρίς να αναφερθεί κάποιο άλλο πρόβλημα.