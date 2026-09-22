37 άτομα εντοπίστηκαν στη θάλασσα νότια της Κρήτης

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές μετά τον εντοπισμό λέμβου με 37 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Η λέμβος βρισκόταν περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Ο εντοπισμός έγινε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Στο σημείο έσπευσε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι 37 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των επιβαινόντων ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε το ταξίδι τους.