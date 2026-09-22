54χρονος βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στη Ρόδο 

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας ένας 54χρονος άνδρας, μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο, στη Ρόδο.

Τον άνδρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.

Ο 54χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών.

Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου.