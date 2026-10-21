Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Κουνουπιδιανά Χανίων.

Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη στροφή προς τους Τάφους των Βενιζέλων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής.

Εικόνα από το σημείο που εκτυλίχθηκε το τροχαίο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-zarpanews.gr

Η σύγκρουση στα Κουνουπιδιανά

Το τροχαίο σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση της μοτοσικλέτας με το αυτοκίνητο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο τραυματίας

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Ειδικότερα, δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία για τη σοβαρότητα των τραυμάτων που υπέστη κατά τη σύγκρουση.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Χανίων, η οποία εξετάζει τις συνθήκες του ατυχήματος.