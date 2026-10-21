Αμάρυνθος Εύβοιας: Εγκαταλελειμμένο το νηπιαγωγείο

Σοβαρά προβλήματα φαίνεται να παρουσιάζει νηπιαγωγείο στην Εύβοια, με τους γονείς να καταγγέλουν ελλείψεις, υγρασία και εγκατάλειψη του νηπιαγωγείου.

Στην εκπομπή Super Κατερίνα, η Βάσια Πολυκανδρίτη, πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων, μιλάει για τα προβλήματα που παρουσιάζει ο χώρος. Ενώ, ο Γιώργος Κατεβάς, Αντιδήμαρχος κοινωνικής ανάπτυξης Ερέτριας, αναφέρει οτι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.