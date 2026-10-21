Με συνθήματα και το Bella Ciao το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Συγκεντρώσεις και πορείες από μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς πραγματοποιούνται αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο και ΚρήτηΗ πορεία στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατευθύνεται προς το Σύνταγμα. Οι διαδηλωτές κρατούν πανό με πολλά συνθήματα να είναι γραμμένα στα γαλλικά, ενώ μερικοί μαθητές μουσικά σχολεία παίζουν τραγούδια όπως το Bella Ciao.