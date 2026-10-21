Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης και ο Χρύσανθος Κοσελόγλου στην Super Κατερίνα

Στην Super Κατερίνα μίλησαν ο Σταύρος Μονεμβασιώτης και ο Χρύσανθος Κοσελόγλου, παρουσιαστές του μεσημεριανού δελτίου ειδήσεων του Alpha τα σαββατοκύριακα.

Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν για τη συνεργασία τους, τη δουλειά πίσω από τις κάμερες, αλλά και τη σχέση που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια. Μάλιστα ο Σταύρος Μονεμβασιώτης αποκάλυψε πως εκείνος έδωσε στον Χρύσανθο Κοσελόγλου το πρώτο του θέμα για το δελτίο πριν από 13 χρόνια.

“Πριν από 13 χρόνια έδωσα στον Χρύσανθο το πρώτο του θέμα για το δελτίο. Διέκρινα από την αρχή τα καλά χαρακτηριστικά του. Ο Χρύσναθος είναι πολύ γρήγορος, είναι δουλευταράς και έχει χιούμορ”.

“Ξεχωρίζω τον Σταύρο από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση.” λέει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου για τον συμπαρουσιαστή του.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην πρωτιά του μεσημεριανού δελτίου.

“Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθετών”.