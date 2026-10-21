Φρίκη στην Αμαλιάδα: Έθαψαν την 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού

Μια υπόθεση με πολλά ερωτήματα αποκαλύφθηκε στην Αμαλιάδα, μετά την καταγγελία ενός άνδρα ότι δύο αδέλφια του έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταφής.

Η 79χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, φέρεται να πέθανε τη Δευτέρα. Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, τα δύο παιδιά της αποφάσισαν να την ενταφιάσουν στον κήπο, επικαλούμενα οικονομική αδυναμία να καλύψουν τα έξοδα της κηδείας.

Τα τρία αδέλφια διέμεναν μαζί με τη μητέρα τους στο πατρικό σπίτι. Ένας ακόμη αδελφός τους ζει στην Αθήνα.

Η απόφαση των δύο ανδρών προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τρίτου αδελφού. Όπως φέρεται να ανέφερε στις Αρχές, διαφώνησε με την ταφή, η οποία έγινε το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τους μεταπείσει.

Έτσι, το βράδυ της Τρίτης απευθύνθηκε στην αστυνομία, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση και να διασφαλιστεί ότι η μητέρα του θα ταφεί κανονικά σε κοιμητήριο.

Αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας μετέβησαν στο σημείο. Ο χώρος τέθηκε υπό φύλαξη, ενώ προγραμματίστηκε η εκταφή της σορού για το πρωί της Τετάρτης, παρουσία ιατροδικαστή.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη, να ελεγχθούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστούν τα αίτια θανάτου της 79χρονης.

Τα κρίσιμα ερωτήματα αναμένεται να απαντηθούν μέσα από την ιατροδικαστική εξέταση και την έρευνα των αρχών.

Πηγή βίντεο/ilialive.gr