Ηράκλειο: Μαθητές και φοιτητές στο κέντρο για τα κενά στα σχολεία

Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για τα προβλήματα στη δημόσια Παιδεία.

Η κινητοποίηση άρχισε λίγο μετά τις 10 το πρωί και εντάσσεται στις σημερινές δράσεις που οργανώνονται σε όλη την Κρήτη.

Στο κέντρο της πόλης έφτασαν σταδιακά μαθητές από σχολεία του Ηρακλείου. Αρκετές από τις σχολικές μονάδες από τις οποίες προέρχονται τελούν υπό κατάληψη.

Τα αιτήματα για τη δημόσια Παιδεία

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται τα κενά στα σχολεία, η ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας και η ενίσχυση των μαθητών και των φοιτητών.

Οι συμμετέχοντες συνδέουν τα ζητήματα της εκπαίδευσης με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες, καθώς το κόστος στέγασης και διαβίωσης επιβαρύνει σημαντικά μαθητές και φοιτητές.

Στις σημερινές κινητοποιήσεις συμμετέχουν και υγειονομικοί, οι οποίοι θέτουν στο επίκεντρο την υποστελέχωση και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές Υγείας.

Πηγή Βίντεο: YouTube – neakriti.gr