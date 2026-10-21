Ηράκλειο: 21χρονος εισέβαλε σε φαρμακείο και συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, μετά από ληστεία που καταγγέλθηκε το πρωί σε φαρμακείο στην περιοχή του Ατσαλένιου.

Ο νεαρός φέρεται να απείλησε εργαζόμενο και να αφαίρεσε περίπου 700 ευρώ από την επιχείρηση.

Κατά τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 21χρονος χρησιμοποίησε πιθανότατα κατσαβίδι για να απειλήσει τον εργαζόμενο του φαρμακείου, πριν πάρει τα χρήματα και αποχωρήσει.

Η διαφυγή με ταξί προς χωριό του Ηρακλείου

Μετά το περιστατικό, ο φερόμενος ως δράστης έφυγε από το σημείο με ταξί, με προορισμό χωριό του Ηρακλείου.

Οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνες αμέσως μετά την καταγγελία της ληστείας. Μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν τα ίχνη του 21χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του.