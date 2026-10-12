Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ
Τη ζωή του έχασε ένας 32χρονος άνδρας λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε τροχαίο δυστύχημα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών, στα Χανιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που οδηγούσε ένας 47χρονος.
Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο 32χρονος είχε ήδη χάσει τη ζωή του.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων.
Πηγή: CRETA24
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