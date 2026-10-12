Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με την συζυγό του για την απάτη

Στην φυλακή ο Καμπούρης με την συζυγό του

Στην φυλακή ο Καμπούρης με την συζυγό του ΙΝΤΙΜΕ

Μετά από μαραθώνιες απολογίες ο Φίλιππος Καμπούρης παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή μαζί με τη σύζυγό του,τον κατηγορούμενο ως αχυράνθρωπο «κωλοτούμπας», η σύντροφός του και ένας από τρεις λογιστές

Η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε 17 ώρες

Ο Φίλιππος Καμπούρης άκουσε ψύχραιμος την δικαστική απόφαση για προφυλάκιση ενώ ο επονομαζόμενος ως «κωλοτούμπας» ξέσπασε σε κλάματα και φωνές.

Οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα και καταβολή εγγύησης από 4 έως και 8 χιλιάδες ευρώ.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών για καταγγελλόμενη πολυετή δράση δομημένου μηχανισμού που εξαπατούσε φορείς του Δημοσίου μέσω του αποκαλούμενου ως «φαινόμενο του Φοίνικα».

Στην δικογραφία περιγράφονται περισσότερες από 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων, νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης, που έκλειναν με χρέη έως 80 χιλιάδες ευρώ η κάθε μία και στην θέση τους εμφανίζονταν άλλες με νέα στοιχεία και εκπροσώπους.

Η ζημιά που εκτιμάται ότι προκλήθηκε αφορά ποσό 1,5 εκατομμύριο ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ, ενώ συνολικά το Δημόσιο φαίνεται να ζημιώθηκε με ποσό που υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.