Αχαρνές: Νεκρή ηλικιωμένη στο σπίτι της – Προσήχθη ο γιος της

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στις Αχαρνές, βρέθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στις Αχαρνές, βρέθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα INTIME

Την γυναίκα εντόπισε ο ανιψιός της, ο οποίος λίγο μετά τις 02:00 ειδοποίησε την Άμεση Δράση. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας και ιατροδικαστής για να εξετάσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην ηλικιωμένη διαπιστώθηκαν μώλωπες και αμυχές στο πρόσωπο και στον λαιμό, ενώ εξετάζονται και ενδείξεις πάλης. Ο χρόνος θανάτου εκτιμάται περίπου στις 18:00 της προηγούμενης ημέρας.

Για την υπόθεση έχει προσαχθεί ο 62χρονος γιος της γυναίκας, ο οποίος εξετάζεται από τις Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει την Αστυνομία για υπόθεση ναρκωτικών.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία, καθώς η γυναίκα έφερε τραύματα στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί λαμβάνουν κατάθεση από τον ανιψιό της ηλικιωμένης και συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από την κατοικία