“Drive For Miles”: Μαγικές βόλτες για τους
μικρούς ήρωες της «ΕΛΠΙΔΑΣ»
Μια μοναδική μηχανοκίνητη εμπειρία έζησαν, για δύο ημέρες, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».
Οι μικροί ήρωες είχαν την ευκαιρία να περάσουν ξένοιαστες στιγμές – από το κάθισμα του συνοδηγού – μέσα στα πανέμορφα αυτοκίνητα.
Χαρά και ενθουσιασμός και για τα παιδιά που έκαναν μια μεγάλη βόλτα “ελπίδας” από το Σύνταγμα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
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