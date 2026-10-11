“Drive For Miles”: Μαγικές βόλτες για τους

Μια μοναδική μηχανοκίνητη εμπειρία έζησαν, για δύο ημέρες, τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ».

Οι μικροί ήρωες είχαν την ευκαιρία να περάσουν ξένοιαστες στιγμές – από το κάθισμα του συνοδηγού – μέσα στα πανέμορφα αυτοκίνητα.

Χαρά και ενθουσιασμός και για τα παιδιά που έκαναν μια μεγάλη βόλτα “ελπίδας” από το Σύνταγμα σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.