Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές . Εντοπίστηκαν τρείς λέμβοι

Μέσα σε μόλις μια ώρα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 164 παράτυποι μετανάστες νότια της Κρήτης . Μεταφέρθηκαν στα λιμάνια της Ιεράπετρας και της Παλαιόχωρας.

Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε 3 λέμβους που εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης frontex

Οι νέες αφίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεταναστευτικές ροές προς τις νότιες ακτές του νησιού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, διατηρώντας σε αυξημένη ετοιμότητα τις λιμενικές αρχές.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Διαδοχικές διασώσεις ανοιχτά της Ιεράπετρας

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Χρυσή, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε δύο λέμβους με μετανάστες. Ακολούθησε η περισυλλογή των επιβαινόντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Αρχικά, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο στην οποία επέβαιναν 52 άτομα. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο προχώρησε στη διάσωσή τους.

Λίγη ώρα αργότερα, ένα ακόμη μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης εντόπισε δεύτερη λέμβο, με 67 επιβαίνοντες, στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Ακολούθησε νέα κινητοποίηση του Λιμενικού και περισυλλογή των μεταναστών.

Στην θαλάσσια περιοχή πνέουν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.