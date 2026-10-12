«Μαϊμού» λογίστρια με πρόσχημα την Εφορία

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν μία 38χρονη και ένας 19χρονος στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσές λίρες από 62χρονη, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα ένα δήθεν πρόστιμο της Εφορίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε με τηλεφώνημα της 38χρονης, η οποία παρουσιάστηκε ως λογίστρια. Ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενες φορολογικές κυρώσεις.

Η 62χρονη κατάλαβε τι συνέβαινε και ενημέρωσε την Αστυνομία. Ακολούθησε οργανωμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Το ραντεβού ορίστηκε σε συγκεκριμένο σημείο. Εκεί, η γυναίκα θα παρέδιδε δήθεν στους δράστες 4.500 ευρώ και δέκα χρυσές λίρες. Οι αστυνομικοί, που τη συνόδευαν, επενέβησαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους μέσα στο αυτοκίνητό τους, παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανή εμπλοκή της 38χρονης σε δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις, στις Συκιές και στον Άγιο Αθανάσιο.

Η διερεύνηση της δράσης της συνεχίζεται.