Γκράβα: Χωρίς διαρροή αερίου, αλλά με κλειστά σχολεία

Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής από εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων.

Παρά το αποτέλεσμα, η αιτία της οσμής που προκάλεσε ανησυχία παραμένει άγνωστη. Ο Δήμος δηλώνει ότι θα προχωρήσει στις ενέργειες που προβλέπονται, ζητώντας παράλληλα σαφείς απαντήσεις για την προέλευσή της.

Με ανακοίνωσή του, καλεί το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τους απαραίτητους ελέγχους. Ζητά επίσης από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να αναλάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες.

Κλειστό το συγκρότημα, μαθήματα με τηλεκπαίδευση

Τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι. Στο μεταξύ, τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ο Δήμος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, μέχρι να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την οσμή.