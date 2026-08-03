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Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός 32χρονος στο ρέμα Ορλιά

Νεκρός ανασύρθηκε 32χρονος άνδρας από βάθρα στο ρέμα Ορλιά στον Όλυμπο.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
03/08/2026 13:55
Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός 32χρονος στο ρέμα Ορλιά
INTIME

Σε τραγωδία κατέληξε η εξόρμhση στον όλυμπο για τον 32χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής.

Συγκεκριμένα ο άνδρας ξεκίνησε με δύο φίλους του από τη Θεσσαλονίκη να πάνε στο Όλυμπο για αναρρίχηση.

Οι τρεις άνδρες ξεκίνησαν την αναρρίχηση μέχρι τον Κόκκινο Βράχο στο ρέμα Ορλιά και έφτασαν το υψόμετρο των 450 μέτρων. Στο σημείο βρίσκεται καταρράκτης ο οποίος καταλήγει σε βάθρα. Ο 32χρονος βούτηξε και πέφτοντας στα νερά του Ολύμπου υπέστηβ ανακοπή και πνίγηκε.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης προκειμένου να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή βίντεο: Facebook –  George Neokleous

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