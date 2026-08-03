Φωτιά στην Πύλο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστορος στην Πύλο Μεσσηνίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις με 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο και 8 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχει μεταβεί Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς με τη βοήθεια drone και θερμικής κάμερας.