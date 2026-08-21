Κρήτη: Πάνω από 180 παράτυποι μετανάστες στα νότια παράλια

Περισσότεροι από 180 παράτυποι μετανάστες έφτασαν μέσα σε 24 ώρες στα νότια παράλια της Κρήτης.

Δείτε εικόνες από την πρωινή άφιξη βάρκας με μετανάστες σε παραλία της Παλαιόχωρας.

Όπως λένε κάτοικοι του νησιού, όποτε δεν έχει ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, οι βάρκες φτάνουν η μία πίσω από την άλλη.

ΠΗΓΗ: kriti360.gr / Facebook