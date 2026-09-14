Αποκλειστικό: Άρπαξαν ολόκληρο σταντ με ασημένια σκουλαρίκια

Η ιδιοκτήτρια μιλά στον Alpha

Ολόκληρο σταντ με ασημένια σκουλαρίκια άρπαξαν δύο γυναίκες από κατάστημα με είδη δώρων και κοσμήματα στην παλιά πόλη της Ρόδου, την ώρα που ο γιος της ιδιοκτήτριας εξυπηρετούσε πελάτες.

Η κλοπή έγινε σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, η αξία των κοσμημάτων ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Οι δύο γυναίκες πλησίασαν στο σημείο όπου εκτίθενται τα κοσμήματα, άνοιξαν τη βιτρίνα και πήραν το σταντ. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με αργό βήμα. Η μία από τις δύο φορούσε μαντίλα στο κεφάλι.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Μαρία Ντινόρη, περιγράφει στον Alpha:

«Η κλοπή έγινε στις 11 η ώρα σήμερα το πρωί, την ώρα που ο γιος μου βρισκόταν μέσα στο κατάστημα και εξυπηρετούσε πελάτες. Οι δύο γυναίκες, ντυμένες ως τουρίστριες, πλησίασαν στο μαγαζί, πήγαν στο σημείο που βρίσκονται τα κοσμήματα. Μάλιστα το σταντ με τα ασημένια κοσμήματα ήταν μέσα από τη βιτρίνα, κατάφεραν να ανοίξουν τη βιτρίνα να το πάρουν και το πήραν ολόκληρο και απομακρύνθηκαν αργά για να μην κινήσουν υποψίες. Έχουμε καταθέσει το βίντεο στις αστυνομικές αρχές και παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει μαζί μας».

Σύμφωνα με την οικογένεια, οι δύο γυναίκες δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Οι ιδιοκτήτες έχουν δημοσιεύσει το υλικό και στα social media, ζητώντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώρισή τους.