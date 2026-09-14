Εύβοια: Συνελήφθη 40χρονος για τρεις εμπρησμούς στη Χαλκίδα

Ο 40χρονος φέρεται να έβαλε τις φωτιές λίγο αφότου αποχώρησε από κατάστημα εστίασης – Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για εννέα εμπρησμούς

Στη σύλληψη ενός 40χρονου για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην Εύβοια, έπειτα από την έρευνα για τρεις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 40χρονος φέρεται να αποχώρησε από κατάστημα εστίασης πριν προχωρήσει στην πρόκληση των πυρκαγιών.

Οι τρεις εστίες εντοπίστηκαν σε απόσταση περίπου 100 μέτρων μεταξύ τους, γεγονός που αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο άνδρας προσήχθη και εξετάστηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους. Κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, παραδέχθηκε ότι έθεσε τις τρεις πυρκαγιές από πρόθεση.

Υπέδειξε τα σημεία όπου έβαλε τις φωτιές

Μετά την ομολογία του πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση παρουσία των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων.

Κατά τη διαδικασία, ο 40χρονος φέρεται να υπέδειξε τα ακριβή σημεία στα οποία προκάλεσε τις τρεις εστίες, ενώ περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε.

Τα δεδομένα από την αναπαράσταση τέθηκαν σε αντιπαραβολή με τα ευρήματα που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας, ενισχύοντας την εικόνα που είχε σχηματιστεί για την υπόθεση.

Είχε καταδικαστεί για εννέα εμπρησμούς το 2018

Ο 40χρονος δεν απασχολεί για πρώτη φορά τις Αρχές για υποθέσεις εμπρησμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2018 είχε κατηγορηθεί για εννέα περιπτώσεις εμπρησμών από πρόθεση. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και είχε οδηγηθεί στη φυλακή.

Το προηγούμενο αυτό ιστορικό εξετάζεται στο πλαίσιο της νέας δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος του.

Μετά την ολοκλήρωση των ανακριτικών ενεργειών, ο 40χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.