Τολό: Συνελήφθη 57χρονος για φοροδιαφυγή
Στη σύλληψη ενός 57χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο Τολό.
Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Ρωσίας, καθώς κατηγορείται για φοροδιαφυγή.
Ο 57χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Τολό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.
Στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου ο 57χρονος
Μετά τη σύλληψή του, ο 57χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.
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