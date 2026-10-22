Τολό: Συνελήφθη 57χρονος για φοροδιαφυγή

Στη σύλληψη ενός 57χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο Τολό.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Ρωσίας, καθώς κατηγορείται για φοροδιαφυγή.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Τολό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου ο 57χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο 57χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.