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Τολό: Συνελήφθη 57χρονος για φοροδιαφυγή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/10/2026 15:33
Τολό: Συνελήφθη 57χρονος για φοροδιαφυγή
PHOTO- INTIME

Στη σύλληψη ενός 57χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες αστυνομικοί στο Τολό.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Ρωσίας, καθώς κατηγορείται για φοροδιαφυγή.

Ο 57χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Τολό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου ο 57χρονος

Μετά τη σύλληψή του, ο 57χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.

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