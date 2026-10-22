Μήλος: 27χρονος “ξάφριζε” παγκάρια από εκκλησίες

Χειροπέδες σε έναν 27χρονο πέρασαν οι αρχές ο οποίος, φέρεται να έκλεβε κατ΄εξακολούθηση παγκάρια από εκκλησίες στην Μήλο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την Τρίτη, ο άνδρας έκλεψε τρία παγκάρια Ιερών Ναών στην Μήλο, ενώ άλλες τρεις φορές την ίδια μέρα αποπειράθηκε να κλέψει.

Μάλιστα κλοπές και απόπειρες κλοπών τις έκανε σε διάστημα μίας ημέρας, από τις 05:00 τα ξημερώματα, έως τις 20:00 το βράδυ.

Στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν 400 ευρώ.

Ο 27χρονος συνελήφθη χτες το πρωί, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ΄έξακολούθηση.