Τρίκαλα: Χειροπέδες σε ανήλικο για χρήση αεροβόλου

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Τρίκαλα, μετά τη χρήση πλαστικού αεροβόλου όπλου τύπου πιστολιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε το όπλο λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε το αεροβόλο πιστόλι μαζί με τον γεμιστήρα του, ο οποίος ήταν κενός.

Για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.