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Τρίκαλα: Χειροπέδες σε ανήλικο για χρήση αεροβόλου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/10/2026 15:56
Τρίκαλα: Χειροπέδες σε ανήλικο για χρήση αεροβόλου
INTIME

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Τρίκαλα, μετά τη χρήση πλαστικού αεροβόλου όπλου τύπου πιστολιού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε το όπλο λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε το αεροβόλο πιστόλι μαζί με τον γεμιστήρα του, ο οποίος ήταν κενός.

Για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

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