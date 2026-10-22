Τρίκαλα: Χειροπέδες σε ανήλικο για χρήση αεροβόλου
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στα Τρίκαλα, μετά τη χρήση πλαστικού αεροβόλου όπλου τύπου πιστολιού.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος φέρεται να χρησιμοποίησε το όπλο λίγο πριν από τη σύλληψή του.
Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκε το αεροβόλο πιστόλι μαζί με τον γεμιστήρα του, ο οποίος ήταν κενός.
Για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.
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