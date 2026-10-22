Ζιλιέτ Μπινός: Στη Λέσβο για τα γυρίσματα της ταινίας «Merci Charlotte»

Στη Λέσβο βρέθηκε η βραβευμένη Γαλλίδα ηθοποιός Ζιλιέτ Μπινός για τις ανάγκες των γυρισμάτων της ταινίας «Merci Charlotte», τα οποία, σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους.

Η διεθνής κινηματογραφική παραγωγή, σε σκηνοθεσία του Μπερκούν Ογιά, αποτελεί συμπαραγωγή της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας, με τη γαλλική εταιρεία Haut et Court να έχει την παραγωγική ευθύνη και την ελληνική εταιρεία Neda Film να συμμετέχει στο εγχείρημα.

Η ανάρτηση με αναφορές στη Λέσβο

Μέσα από την ανάρτησή της, η Ζιλιέτ Μπινός αναφέρεται στη Λέσβο, στον σκηνοθέτη Μπερκούν Ογιά και στην ηθοποιό Νίνα Μερίς, ενώ παράλληλα εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τους συντελεστές της ταινίας.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες από παραλίες και άλλα σημεία του νησιού, όπου πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα, μεταφέροντας εικόνες από τις τοποθεσίες που επιλέχθηκαν για τις ανάγκες της παραγωγής.