Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στο Ωραιόκαστρο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου φορτηγό παρέσυρε μία γυναίκα στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης.
Η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από το βαρύ όχημα και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα κάτω άκρα.
Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 13:45. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα παρασύρθηκε από το φορτηγό δεν έχουν διευκρινιστεί.
Απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική στο Ωραιόκαστρο
Για την απομάκρυνση της τραυματία από το σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες.
Αφού ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός, η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε με ασθενοφόρο.
Στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» η τραυματίας
Η τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης για ιατρική περίθαλψη, καθώς ο τραυματισμός της στα πόδια κρίθηκε σοβαρός.
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