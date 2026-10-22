Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε γυναίκα στο Ωραιόκαστρο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου φορτηγό παρέσυρε μία γυναίκα στην περιοχή του Άλσους Γαλήνης.

Η γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από το βαρύ όχημα και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα κάτω άκρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 13:45. Οι συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα παρασύρθηκε από το φορτηγό δεν έχουν διευκρινιστεί.

Απεγκλωβισμός από την Πυροσβεστική στο Ωραιόκαστρο

Για την απομάκρυνση της τραυματία από το σημείο κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Αφού ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός, η γυναίκα παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε με ασθενοφόρο.

Στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» η τραυματίας

Η τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης για ιατρική περίθαλψη, καθώς ο τραυματισμός της στα πόδια κρίθηκε σοβαρός.