Σέρρες: Σοβάδες έπεσαν σε δημοτικό σχολείο

Η αποκόλληση μικρού τμήματος σοβά σε εσωτερικό σημείο της εισόδου του σχολικού συγκροτήματος που στεγάζει το 10ο και το 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας του.

Τα μαθήματα αύριο και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι, λίγο πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ο σοβάς αποκολλήθηκε δίπλα στην κεντρική πόρτα, στον εσωτερικό χώρο της εισόδου του κτηρίου.

Άμεση αναστολή της διά ζώσης διδασκαλίας

Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Σερρών, Παναγιώτης Κεΐσογλου, ο οποίος αποφάσισε να μην λειτουργήσουν δια ζώσης οι δύο σχολικές μονάδες για δύο ημέρες.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά εξ αποστάσεως, ώστε οι μαθητές να μην χάσουν διδακτικές ώρες κατά την περίοδο που θα εξελιχθεί ο έλεγχος του κτηρίου.

Έλεγχος σε ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα

Από αύριο το πρωί, ειδικός εργολάβος θα εγκατασταθεί στο σχολείο με σκαλωσιά, προκειμένου να ελέγξει το σύνολο του κτηρίου για πιθανές φθορές, σαθρά υλικά ή άλλα σημεία που ενδέχεται να απαιτούν άμεση παρέμβαση.

Ο έλεγχος θα καλύψει κάθε τμήμα του σχολικού συγκροτήματος. Εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, οι εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν χωρίς καθυστέρηση.

Οι παρεμβάσεις που θα μετατεθούν για τα Χριστούγεννα

Αν από την αυτοψία προκύψουν ανάγκες συντήρησης που δεν συνδέονται με άμεσο κίνδυνο, οι εργασίες θα προγραμματιστούν για την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν το σχολείο θα παραμείνει κλειστό.