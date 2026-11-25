25 Νοεμβρίου – Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», δίνει στοιχεία για τις γυναίκες που χρειάστηκαν τη βοήθεια του.

Συνολικά 263 γυναίκες θύματα βίας και τα 376 παιδιά τους στήριξε το 2025 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 παρείχε βοήθεια σε ακόμη 135 γυναίκες και 222 παιδιά.

Με βασικό μήνυμα ότι κάθε παιδί που γίνεται μάρτυρας της κακοποίησης της μητέρας του αποτελεί και το ίδιο θύμα βίας, ο Οργανισμός υπογραμμίζει πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη και δεν πρέπει να παραμένει εγκλωβισμένη στη σιωπή.

Μέσω του Εθνικού Κέντρου για την Κακοποίηση και την Εκμετάλλευση, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναπτύσσει πανελλαδικά ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εξειδικευμένων υπηρεσιών, προσφέροντας δωρεάν προστασία και στήριξη σε κάθε γυναίκα και στα παιδιά της.

Καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα αυτών των παρεμβάσεων διαδραματίζουν οι θεσμικές συνεργασίες του Οργανισμού εντός και εκτός συνόρων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν:

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Η Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.

Ο διεθνής οργανισμός Victim Support Europe, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 80 μέλη σε 36 χώρες παγκοσμίως.

Το πλαίσιο δωρεάν υπηρεσιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Οργανισμός καλύπτει πολυεπίπεδα τις ανάγκες των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, παρέχοντας:

Επιτόπια παρέμβαση: Άμεση απομάκρυνση των θυμάτων από το κακοποιητικό περιβάλλον και μεταφορά τους σε ασφαλή χώρο, ενημέρωση των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, καθώς και κάλυψη άμεσων αναγκών (ρουχισμός, υποδήματα, είδη υγιεινής, βρεφικά είδη κ.ά.).

Τρεις 24ωρες Γραμμές Βοήθειας: Λειτουργούν δωρεάν, ανώνυμα και 365 ημέρες τον χρόνο, στελεχωμένες από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους:

Ευρωπαϊκή Γραμμή για την Ενδοοικογενειακή Βία 116016

Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Θύματα Αξιόποινων Πράξεων 116006

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056

Chat 1056: Ανώνυμη γραπτή επικοινωνία μέσω μηνυμάτων όλο το 24ωρο, με την υποστήριξη ειδικών επιστημόνων.

Cyber Tipline Hellas: Διαδικτυακή πλατφόρμα για επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, τις οποίες διαχειρίζονται Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι.

Διαχείριση αναφορών: Καταγραφή τηλεφωνικών καταγγελιών (ανώνυμων και επώνυμων) και διαβίβασή τους στις αρμόδιες Αρχές.

Ασφαλής φιλοξενία: Στέγαση γυναικών και των παιδιών τους σε προστατευμένα διαμερίσματα του Οργανισμού.

Κάλυψη υλικών αναγκών: Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπεια της οικογένειας.

Υγεία και περίθαλψη: Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών και δυνατότητα διενέργειας δωρεάν ιατρικών εξετάσεων στα δύο Κοινωνικά Πολυϊατρεία του Οργανισμού.

Εκπαιδευτική και εργασιακή στήριξη: Βοήθεια για την κάλυψη των σχολικών αναγκών των παιδιών, καθώς και εργασιακή συμβουλευτική στις μητέρες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Συμβουλευτική και ψυχική υγεία: Συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες και εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, μέσω του Κέντρου Ημέρας «Το Σπίτι του Παιδιού».

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει σταθερά στο πλευρό κάθε γυναίκας, προσφέροντας δωρεάν, έγκαιρη και εξειδικευμένη βοήθεια με σεβασμό και απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται οποιαδήποτε στιγμή στις Γραμμές Υποστήριξης, όπου εξειδικευμένοι επαγγελματίες βρίσκονται σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.