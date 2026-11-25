Είχαν μαζί τους ένα παιδί και ένα βρέφος

Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 20 και 32 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να επαιτούσαν σε καταστήματα του κέντρου, έχοντας μαζί τους ένα ανήλικο παιδί και ένα βρέφος.

Το περιστατικό καταγράφηκε χθες το μεσημέρι, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα και τη γυναίκα να περιφέρονται σε καταστήματα και να ζητούν χρήματα από πολίτες, έχοντας υπό την επίβλεψή τους τα δύο παιδιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ενήλικες φέρονται να εκμεταλλεύονταν την παρουσία του βρέφους και του παιδιού κατά την επαιτεία.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.