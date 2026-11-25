Εκτός κινδύνου βρίσκεται ένα αγοράκι 4 ετών στην Κρήτη, το οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών το βράδυ της Δευτέρας, μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Το παιδί παρουσίασε πρήξιμο στο πρόσωπο και δυσκολία στην αναπνοή, με τους γιατρούς να παρεμβαίνουν άμεσα για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεφαλοχώρι της Μεσαράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι έπαιζε στο σπίτι του όταν δέχθηκε τσίμπημα μέλισσας στο πόδι.

Λίγο μετά τις 18:30, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε αμέσως. Οι γιατροί του χορήγησαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Αμέσως μετά την αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού, αποφασίστηκε η μεταφορά του 4χρονου στο Ηράκλειο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ το προσωπικό του Βενιζελείου Νοσοκομείου είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή του παιδιού.