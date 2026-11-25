Θύμα ληστείας έπεσε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, όταν τρεις ανήλικοι του επιτέθηκαν μέσα σε αστικό λεωφορείο και του αφαίρεσαν την αλυσίδα, που φορούσε στον λαιμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, στην ευρύτερη περιοχή του σταθμού των ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 17 και 14 ετών, ενεργώντας από κοινού, προσέγγισαν τον 16χρονο, ενώ επέβαιναν στο λεωφορείο της γραμμής 80, με κατεύθυνση προς τα Μάλγαρα. Με τη χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν την αλυσίδα.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι σε βάρος των τριών ανηλίκων εκκρεμούσαν σήματα διαφυγής από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων. Οι δύο εξ αυτών κρατούνταν βάσει αποφάσεων του Τριμελούς και του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, για υποθέσεις κλοπών, ληστειών και σωματικών βλαβών. Για τον τρίτο εκκρεμούσε διάταξη του Ανακριτικού Γραφείου Χανίων για διακεκριμένες κλοπές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.