Κλειστός θα παραμείνει για το κοινό ο Εθνικός Κήπος σήμερα, με απόφαση της Αστυνομίας, λόγω των προγραμματισμένων απεργιακών κινητοποιήσεων.

Η πρόσβαση στον χώρο θα απαγορεύεται από τις πρωινές ώρες και μέχρι να ολοκληρωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μετά την ολοκλήρωσή τους, ο Εθνικός Κήπος αναμένεται να ανοίξει ξανά για τους επισκέπτες.

Οι πολίτες που σχεδίαζαν να επισκεφθούν τον χώρο καλούνται να λάβουν υπόψη την απόφαση και να προσαρμόσουν ανάλογα το πρόγραμμά τους.

Πηγή Φωτογραφίας: Δήμος Αθηναίων