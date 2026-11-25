Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, καθιστώντας την κατάστασή τους κρίσιμο παράγοντα οδικής ασφάλειας. Πότε, όμως, έρχεται πραγματικά η ώρα της αντικατάστασης;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), το ελάχιστο νόμιμο βάθος πέλματος για τα επιβατικά οχήματα είναι τα 1,6 χιλιοστά σε όλη την επιφάνεια των κύριων αυλακώσεων. Ο νόμος ορίζει ρητά ότι τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές που εκθέτουν τα εσωτερικά λινά, ενώ στον ίδιο άξονα επιβάλλεται να τοποθετούνται ελαστικά ίδιου τύπου και διαστάσεων.

Η κυκλοφορία με ακατάλληλα ελαστικά επισύρει διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας, ενώ αποτελεί και λόγο άμεσης απόρριψης στον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ.

Ωστόσο, το νόμιμο όριο των 1,6 χιλιοστών αποτελεί το απόλυτο κατώφλι και όχι το ιδανικό σημείο αλλαγής. Οι ειδικοί συνιστούν την αντικατάσταση όταν το πέλμα φτάσει στα 3 χιλιοστά για τα θερινά ελαστικά (και στα 4 χιλιοστά για τα χειμερινά), καθώς κάτω από αυτό το όριο μειώνεται δραματικά η απομάκρυνση του νερού και αυξάνεται ο κίνδυνος υδρολίσθησης. Έναν γρήγορο έλεγχο προσφέρουν οι δείκτες φθοράς (TWI), τα μικρά εξογκώματα μέσα στις αυλακώσεις: μόλις το πέλμα ευθυγραμμιστεί μαζί τους, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη. Εξίσου καθοριστική με τη φθορά είναι η ηλικία του ελαστικού. Ακόμη κι αν το αυτοκίνητο διανύει λίγα χιλιόμετρα, η γόμα πολυμερίζεται, σκληραίνει και χάνει την πρόσφυσή της, ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στο πλαϊνό μέρος με τον τετραψήφιο κωδικό DOT (τα δύο πρώτα ψηφία δείχνουν την εβδομάδα και τα δύο τελευταία το έτος). Ο γενικός κανόνας υπαγορεύει αλλαγή κάθε 4 με 5 χρόνια ή κάθε 40.000 έως 50.000 χιλιόμετρα.

Τέλος, η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται άμεσα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή πέλματος, εάν εντοπιστούν ρωγμές, «καρούμπαλα» από χτυπήματα σε λακκούβες ή έντονα ανομοιόμορφη φθορά.