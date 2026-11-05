Το πάρτι της Στεφανίας Γουλιώτη για τα 46α γενέθλιά της

Πάρτι για φίλους διοργάνωσε η Στεφανία Γουλιώτη με αφορμή τα γενέθλιά της. Η γνωστή ηθοποιός έγινε 46 ετών.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Χρήστος Λούλης και μαζί χόρεψαν έναν ξέφρενο χορό. Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά δείχνοντας τις όμορφες στιγμές που που πέρασε μαζί με τους φίλους της.

«Μια ευτυχισμένη μέρα! Ζήτησα στους φίλους μια τρελή βραδιά, μου τη χάρισαν! Ζήτησα να πιάσουμε πάτο και τον πιάσαμε!» . Έγραψε στη σχετική λεζάντα η αγαπημένη ηθοποιός δίνοντας μία γεύση στους θαυμαστές της για το κλίμα που επικρατούσε στο πάρτι.