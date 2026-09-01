Κάρπαθος: Επιχείρηση διάσωσης 69χρονης πεζοπόρου

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 69χρονη, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή της Καρπάθου, στη θέση «Χάρκος Σπήλιος».

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30, έπειτα από κλήση της γυναίκας στο 112. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καρπάθου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν την 69χρονη στο δύσβατο σημείο όπου βρισκόταν και την μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Στη συνέχεια, η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.