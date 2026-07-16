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Το μέλι… πέρλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/07/2026 17:43

Κάποιοι το  αποκαλούν μέλι πέρλα, η γεύση του, καραμέλα –βανίλια,  κρυσταλλώνει πολύ δύσκολα λόγω χαμηλής γλυκόζης, είναι προϊόν Π.Ο.Π  και είναι πολύ δύσκολο στη συλλογή του και στην διαδικασία να βγει από τις κερήθρες των μελισσοκόμων.

Είναι το Μέλι Ελάτης  τύπου Βανίλια που μόνο με την όψη κερδίζει  τον υποψήφιο αγοραστή και όταν το δοκιμάσει δύσκολα το βγάζει από την  διατροφή του.

Ο μελισσοκόμος  Άρης Σπυρόπουλος,  παρουσιάζει με πολύ αγάπη τα επιτεύγματα  των μελισσών του.

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